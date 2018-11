Fußballwelt bestaunt 14-jährigen Rekordschützen!

Wissen Sie noch, was Sie als 14-Jähriger so getrieben haben? Ja? Und, ist Ihnen in diesem Alter auch ein (zumindest) nationaler Rekord gelungen? Nein? Dann hat Ihnen Fernando Ovelar etwas voraus! Denn der junge Mann - oder wohl eher Bursche - aus Paraguay hat es dieser Tage zuwege gebracht, im Alter von gerade einmal 14 Jahren, neun Monaten und 28 Tagen in der Beletage von Paraguays Fußball ein Tor zu erzielen! Niemals zuvor hatte es einen jüngeren Torschützen gegeben…