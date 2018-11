Ab heute arbeiten Frauen in Wien „gratis“

Die Vollzeitquote der Frauen ist mit 57,6 Prozent in Wien von allen Bundesländern am höchsten (Österreich-Wert: 52,3 Prozent), die Teilzeitquote dadurch umgekehrt am geringsten. Franz Trautinger von der MA23 analysiert: „Frauen arbeiten in Wien vergleichsweise mehr Vollzeit. Das erhöht die Chancen auf ein höheres Gehalt.“ Der im Vergleich zu Restösterreich geringere Einkommensunterschied zwischen Frauen und Männern ist aber noch einem anderen Fakt geschuldet: So weist die Bundeshauptstadt die höchsten Gehälter bei Frauen auf, gleichzeitig aber die niedrigsten bei Männern.