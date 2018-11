Kurz in Serbien: „Vergangenheit ruhen lassen!“

Kurz besucht auch noch den Kosovo

Im Rahmen seiner Kurzvisite am Westbalkan besucht der Bundeskanzler am Dienstag auch den Kosovo. Auf beiden Seiten will Kurz nach eigenen Worten „zu weiteren Fortschritten im Dialog ermutigen“. In Belgrad traf Kurz am Montagabend auch noch mit Regierungschefin Ana Brnabic zusammen. Im Anschluss reiste der Bundeskanzler nach Pristina zu Treffen mit Präsident Hashim Thaci und Premier Ramush Haradinaj weiter.