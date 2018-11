2000 Besucher stürmten die Red Bull pLANet one

Von 2. bis 4. November 2018 fand in der Wiener Metastadt erstmals das eSports-Event Red Bull pLANet one statt. 500 Spieler und 1500 Besucher erlebten drei Tage spannende Turniere und ein breites Rahmenprogramm. Die außergewöhnliche Sportveranstaltung mit einem neuartigen Liga-Modus und interessanten Preisen vereinte zum ersten Mal in Österreich Gamer, die mit Smartphone, PC und Konsole auf drei unterschiedlichen Plattformen antreten konnten.