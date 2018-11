Da lud sogar der Gegner zur Party

„Oh, wie ist das schön!“, trällerten die Hüttschlag-Kicker nach dem 1:0-Triumph in Rauris. Sie haben allen Grund dazu, liegt doch dank des knappen Erfolgs die 1. Süd-Winterkrone unter dem Weihnachtsbaum - die erste Halbzeit-Meisterschaft seit 18 Jahren für die Pongauer! Für das kuriose Goldtor in einer nervenaufreibenden Partie sorgte Goalgetter Tom Taxer, dessen Flanke als Bogenlampe hinter Keeper Manuel Essl ins Gehäuse fiel. „Im Stile eines Torjägers“, scherzte Spielertrainer Tom Kendlbacher, der nach einem Muskelfaserriss am Weg der Besserung ist.