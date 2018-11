13 Menschen getötet: Tigerin in Indien erschossen

Umstrittene Einstufung als "Menschenfresser“

Umstritten war im Zuge der Jagd auf die Tigerin bereits die Einstufung der Raubkatze als sogenannter Menschenfresser. Die Tierschützer argumentierten, eine solche Kategorisierung sei im Fall von „Avni“ falsch, weil sich die ihr zugeschriebenen menschlichen Todesfälle allesamt in entlegenen Waldgebieten ereignet hätten, wo der Mensch in den Lebensraum der Tiere eingedrungen sei. „Avni“, so die Aktivisten, sei hingegen nicht in den Lebensraum der Menschen eingedrungen, um auf diese aktiv Jagd zu machen - und deshalb auch kein „Menschenfresser“.