Straße nach Maria Luggau komplett weggebrochen

Aufräumarbeiten: „Langsam verlassen uns die Kräfte!“

Freiwillige Feuerwehren stehen seit einer Woche im Dauereinsatz. „Die Arbeit zehrt an allen Helfern. Langsam verlassen uns die Kräfte“, berichtet Johann Windbichler, Bürgermeister der Gemeinde Lesachtal. Er sagt auch: „Dank an alle, die mithelfen! Die Größenordnung der Katastrophe wird einem erst jetzt bewusst.“ Viele Wälder seien vollkommen zerstört, die Schäden sind groß. „Unsere Bauern wurden in Mitleidenschaft gezogen.“