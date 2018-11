Regen hört nicht auf: Zittern vor neuer Flut

Im Lesachtal ist jeder Regentropfen zu viel

„Der durchnässte Boden kann nichts mehr aufnehmen. Jeder Tropfen ist zu viel und könnte eine Mure auslösen. Daher mussten am Donnerstag auch die Räumungsarbeiten der Soldaten zurückgefahren werden. Wir wollen niemanden in Gefahr bringen“, erklärt Heinz Pansi, Bezirkshauptmann von Hermagor. Am Freitag arbeitet der Krisenstab einen Plan aus, damit die Verbindung zwischen St. Lorenzen und Maria Luggau zumindest über Nebenwege wieder hergestellt werden kann. Eine weitere Gefahr stellt der gebrochene Gail-Damm dar. Pansi: „Da der Regen weiter anhält, versuchen wir, ihn so rasch wie möglich zu flicken, damit die Gail wieder in ihr ursprüngliches Gerinne gelenkt werden kann.“