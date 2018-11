Bosnier wurde verhaftet

Erfolg für die Polizei: Zwei Tage nach dem Überfall auf eine 47-jährige Postlerin in Salzburg-Maxglan - die „Krone“ berichtete - wurde am Freitagnachmittag ein 20-jähriger Bosnier im Bereich des Bahnhofs festgenommen. Er hatte sogar noch einen Teil der Beute bei sich. Hinweise aus der Bevölkerung brachten die Kriminalisten auf die Spur des Täters. Daraufhin stellten Beamten Erhebungen in vielen Lokalen rund um den Hauptbahnhof an und gelangten so zu der Identität des Mannes. Der Bosnier hat keinen ordentlichen Wohnsitz in Österreich, war aber oft in Salzburg.