Droht den steirischen Landwirten das Ende?

„In vielen Bereichen auf dem Holzweg“

Royer erklärt das anhand einiger drastischer Beispiele: „Wir befinden uns in diversen Bereichen völlig auf dem Holzweg, vor allem wenn wir immer noch glauben, mit Masse punkten zu können und in diese Richtung arbeiten. Bei uns ist ein Schweinestall mit 2000 Tieren schon riesig. Aber wissen Sie was? In China entsteht gerade einer mit 450.000 Tieren! China hat sich vorgenommen, der weltweit größte Schweinefleisch-Exporteur zu werden - bis 2030! Angesichts solcher Fakten und Produktionsmassen in Belgien, Argentinien und anderen Staaten ist es logisch, dass wir da nicht mithalten können.“