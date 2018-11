Niere geplatzt! Horror-Härte im Frauen-Handball

Laut der ungarischen Tageszeitung „Blikk“ wurde die junge ungarische Handballerin mit voller Kraft in die Niere getreten (angeblich ohne Absicht, bei einem Angriff des Gegners). Sie konnte dann vor Schmerzen nicht mehr aufstehen. Das traurigste an der Geschichte ist aber der Umstand, dass während der Krankenwagen kam, keine einzige gegnerische Spielerin gekommen war, um zu fragen, wie es denn der verletzten Spielerin gehe. Nein, der Trainer des Gegners Szazhalombatta, wollte die sich vor Schmerzen am Boden krümmende junge Frau vom Feld hinunter tragen, damit das Spiel fortgesetzt werden kann und sie nicht zu spät die Rückreise antreten müssen.