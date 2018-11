Bub (14) gesteht Mord an Mitschüler (16)

Teenager verstrickte sich bei Befragung in Widersprüche

Am Mittwoch wurde ein verdächtiger Mitschüler wegen Totschlag-Verdachts dem Richter vorgeführt. Der 14-Jährige hatte sich laut einem Bericht der „Bild“-Zeitung als Zeuge gemeldet. Möglicherweise habe der Bursche so den Verdacht von ihm ablenken wollen. Jedoch verstrickte sich der Teenager bei seiner Befragung in Widersprüche. Zudem sei er von Mitschülern in verdreckter Bekleidung gesehen worden.