Toter bei Explosion in Geheimdienstgebäude

Terroranschlag in Moskau vereitelt

In Russland ereignen sich immer wieder schwere Anschläge, wie zum Beispiel Ende 2017 in St. Petersburg. Erst am Freitag konnten nahe Moskau sechs mutmaßliche islamistische Terroristen festgenommen werden, die offenbar ein Blutbad in der russischen Hauptstadt planten. Dabei hätten Waffen und Sprengsätze zum Einsatz kommen sollen. Die Festgenommenen sollen der Terrormiliz Islamischer Staat angehören.