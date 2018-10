Größte Statue der Welt in Indien eingeweiht

Doppelt so hoch wie die Freiheitsstatue in New York

Mit 182 Metern ist das Standbild Patels doppelt so hoch wie die Freiheitsstatue in New York und viermal so hoch wie die berühmte Christus-Statue in Rio de Janeiro. Die bisher höchste Statue der Welt war ein 128 Meter (samt Sockel 153 Meter) hoher Buddha, der 2002 in der chinesischen Provinz Henan errichtet wurde.