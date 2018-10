Pkw „zugeparkt“: Mann attackiert Lenker mit Messer

Regelmäßig kommen Gläubige in die kleine Synagoge in Wulkaprodersdorf, um zu beten. So auch ein gebürtiger Mazedonier. Als er nach der Predigt mit seinem Auto wieder wegfahren wollte, stand der Pkw eines 18-Jährigen im Weg. Es kam zum Streit zwischen den beiden Männern, worauf der Ältere seinen Sohn anrief.



Der Mann mit türkischen Wurzeln brachte gleich sein Messer mit und wollte damit auf den jungen Burschen losgehen. Der Vater des 18-Jährigen konnte das in letzter Sekunde verhindern. Daraufhin sprang der rabiate Mann in seinen Pkw und raste auf Sohn und Vater zu. Die beiden konnten sich durch einen Sprung auf die Seite retten, verletzten sich aber leicht. Augenzeugen hatten mittlerweile die Polizei verständigt. Die Beamten nahmen den rabiaten 32-Jährigen fest. Er wurde in die Justizanstalt nach Eisenstadt eingeliefert.