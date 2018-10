Unwetter: Kein Zug, kein Bus verkehrt in Osttirol

Um 17 Uhr wurde wegen der Hochwassergefahr im Drautal der Bahnverkehr zwischen Spittal und Lienz eingestellt. Ein Schienenersatzverkehr brachte die Passagiere aber nach Osttirol. Diese Busse sollen in Kärnten so lange verkehren, wie die Drautalbundesstraße passierbar ist. Zwischen Lienz und San Candido/ Innichen in Südtirol aber ist diese Linie bereits eingestellt. Denn zwischen Thal und Abfaltersbach war eine Mure abgegangen.