Weltraumteleskop „Hubble“ wieder in Vollbetrieb

„Hubble“ war nach dem Ausfall eines sogenannten Gyroskops, welches das Teleskop im Weltraum ausrichtet und stabilisiert, in einen „Sicherheitsmodus“ versetzt worden. In dieser Zeit versuchten NASA-Techniker, das ausgefallene Gyroskop wieder in Betrieb zu nehmen, was ihnen schließlich gelang. „Hubble“ verfügt eigentlich über sechs Gyroskope zur Lageregelung im All, von denen zuletzt noch drei in Betrieb waren.