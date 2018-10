Weltraumteleskop „Hubble“ seit Tagen außer Betrieb

Das Weltraumteleskop „Hubble“ ist seit Tagen außer Betrieb. Das Observatorium, das bereits seit 1990 im All ist, wurde wegen eines technischen Problems am Freitag in den „Sicherheitsmodus“ versetzt, wie die US-Raumfahrtbehörde NASA am Montag mitteilte. Grund ist der Ausfall eines sogenannten Gyroskops, das das Teleskop im Weltraum ausrichtet und stabilisiert.