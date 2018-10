Flusspegel gesenkt, um Überflutungen zu verhindern

Evakuierungsplan steht bereit

In Lavamünd hat man bereits am Samstag Sicherheitsvorkehrungen getroffen und Barrieren mit Sandsäcken aufgebaut. Auch ein Evakuierungsplan steht bereit, weil man wieder mit Überflutungen rechnet. Die Feuerwehren sind in Alarmbereitschaft. Der Höhepunkt des Hochwassers wird in der Nacht von Montag auf Dienstag erwartet.