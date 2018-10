„Der Weibsteufel“ im Mühlviertler Wirtshaus

Einst von Karl Schönherr vor der Folie der Habsburgermonarchie geschrieben, passt das Krimidrama „Der Weibsteufel“ auch in die 1950er Jahre - und vielleicht sogar ins Heute. Regisseurin Katharina Schwarz wählte die Nachkriegszeit, auch da wurde geschmuggelt, im Mühlviertel Richtung ehemaliger Tschechoslowakei sowieso: An der Grenze lebt ein Schmuggler mit seiner Frau. Bei seinen Geschäften ist er gerissen, daheim kränkelnd. Um nicht aufzufliegen, ordnet er seiner Frau an, einen Grenzjäger einzuwickeln, bis die illegale Fracht verstaut ist. Der Grenzer soll die Frau aushorchen, um den alten Fuchs zu stellen.