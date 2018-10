Ein flotter Tango für einen Heiligen in St.Johann

„Gelacht haben wir schon viel“, erzählt Spielleiterin Greti Teufelberger, dass es auch bei den Proben lustig zugeht. Im August war Start für die ambitionierten Laienschauspieler. Greti mimt selbst die Pfarrhaushälterin Theres Burgstaller. „Sie ist ein richtiges Ratschweib“, schmunzelt die Theaterchefin. Ob das zu ihr passt? „Man muss sich sowieso in jede Rolle hineinversetzen“, lacht sie. Und man munkelt in St. Johann, dass der „echte Pfarrer“, Andreas Maria Jakober, wohl deshalb auf eine Haushälterin verzichte. Dass der Name des Stückes ein wenig an den Erzabt von St. Peter in Salzburg erinnert, war keine Absicht: „Bei uns gibt es manchmal so lustige Zufälle“, meint Teufelberger.