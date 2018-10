Hirscher: „Gesamtweltcup ist heuer kein Thema“

„Hab nicht viel herumgetan“

Gespannt ist er auch selbst, was am Sonntag möglich sein kann. Der Vergleich mit den Kollegen sei okay gewesen, aber für ein großes Urteil reiche es nicht. „Es war sicherlich sehr viel Trockentraining. Ich habe versucht, entsprechend fit zu bleiben. Der Trainingstag heute war sehr, sehr gut, aber hat wahrscheinlich recht wenig mit dem Rennen dann zu tun“, sagte Hirscher. „Was das Setup betrifft, habe ich nicht viel herumgetan, es hat im letzten Jahr sehr, sehr gut funktioniert.“