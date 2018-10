Wirbel im Gemeinderat um Linzer Grundstücks-Deal

Laut Stadtchef Luger alles in Ordnung

Ein Gefühl, das Stadtchef Klaus Luger (SPÖ) zurückweist: „Erstens: Der durch ein Gutachten belegte Preis, 80 Euro pro Quadratmeter für die als Sportstätte gewidmete Liegenschaft, ist eindeutig am oberen Ende. Zweitens: Wegen einem ,Hawara‘-Geschäft mit der Gewerkschaft fange ich mir keinen politischen Konflikt an und schieße mir nicht als mit Immobilen handelnde Stadt ins Knie!“