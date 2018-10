Geburtstags-Märchen: NBA-Klub rettet Teddy‘s Party

Was für eine traurig-schöne Geschichte! Der kleine Teddy hatte zu seinem sechsten Geburtstag alle seine Freunde eingeladen, aber kein einziger war gekommen. Ganz einsam saß er deshalb an der langen Tafel umringt von vielen bunten, aber leeren Papptellern und jede Menge Pizza. Ein herzzerreißendes Bild - das seine Mutter kurzerhand auf Facebook gestellt hatte, um die Eltern der 32 eingeladenen Kinder daran zu erinnern, dass sie auch absagen hätten können. Das Echo der Community war riesig. Ja, sogar das NBA-Team der Phoenix Suns wurde auf den einsamen Jungen aus der Nachbarschaft aufmerksam und lud Teddy ein, seine Party beim Spiel gegen die Lakes am Donnerstag nachzuholen.