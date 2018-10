MotoGP-Star Lorenzo sagt auch für Australien-GP ab

Nachdem sich Titelverteidiger Marc Marquez am vergangenen Wochenende in Motegi in Japan vorzeitig seinen fünften WM-Titel gesichert hatte, geht es in den verbleibenden drei Rennen noch um die Vize-Weltmeisterschaft. Lorenzos Teamkollege Andrea Dovizioso hat da derzeit um neun Punkte mehr auf dem Konto als der italienische Yamaha-Altstar Valentino Rossi.