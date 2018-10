EU-Kommission droht Österreich mit Verfahren

Die grundsätzliche Position der EU-Kommission sei bekannt, sagte der Sprecher in Brüssel. „Eine Indexierung ist nach dem EU-Recht nicht erlaubt, das hat auch der EuGH (Europäischer Gerichtshof, Anm.) bestätigt. Es ist eine Frage der Fairness: Wenn Arbeitnehmer ihre Beiträge in das nationale Wohlfahrtssystem einzahlen, können sie auch dieselben Beihilfen erwarten“, so Wigand. Die EU-Behörde nehme zur Kenntnis, dass der österreichische Nationalrat eine gesetzliche Regelung zur Indexierung der Familienbeihilfe verabschiedet habe. Die EU-Kommission werde das Gesetz nun genau auf seine Vereinbarkeit mit EU-Recht hin überprüfen.