Wohin Österreich 253 Mio € Familiengeld verschickt

Die Zahl der weltweit verstreuten Empfänger österreichischer Familienbeihilfe bleibt weiterhin hoch: So wurden im Vorjahr 125.500 Kinder in 160 Nationen mit Familienleistungen unterstützt - sogar nach Nordkorea, auf Inseln bei Spitzbergen oder für knapp 30.000 Kinder von Asylberechtigten oder von Personen mit unbekannter Staatsangehörigkeit fließt Geld. Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) will bei den Auszahlungen noch mehr als bisher bremsen, auch per neuem Gesetz ab 1. Jänner.