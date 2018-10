Ex-Ferrari-Stratege Brawn: Vettel von der Rolle

Vertane Chance

Den Auftritt Vettels am Sonntag in Austin bezeichnete Brawn als weitere vertane Chance, die Lücke im WM-Kampf kleiner zu machen. „Ich will Vettel ganz gewiss nicht anklagen, aber diese Zwischenfälle kann man nicht mehr als Zufall ansehen“, meinte der 63-Jährige, nachdem Vettel in drei der vergangenen fünf Rennen in Crashs verwickelt war, die ihn zurückwarfen.