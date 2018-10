Durchstarter Simon Lewis: Bereit, alles zu geben

Ein Song wie „How Did We Come So Far“ sagt eh im Titel schon alles aus. Musstest du da aufpassen, dass du nicht doch zu offen und persönlich wurdest?

Nicht so wirklich, weil ich mir nichts zu Schulden kommen lasse. Ich bin vielleicht nicht immer der beste Mensch, der man sein kann, aber es gibt nichts, was ich in den Liedern verstecken müsste. Ich schreibe die Songs in dem Wissen, dass meine Ex-Partnerinnen ihn auch hören können. Ich möchte keinesfalls einen zusätzlichen Schmerz verursachen, denn für mich ist die Musik etwas, das mir hilft, die Dinge zu verarbeiten. Ich achte daher darauf, einen gemeinsamen Nenner zu finden und will niemanden angreifen.