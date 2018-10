Ronaldo: „Vergewaltigung? Ich bin ein Vorbild!“

„Ich weiß, dass ich auf und neben dem Platz ein Vorbild bin und darum kann ich immer lachen“, sagte Ronaldo auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel am Dienstag. „Ich habe alles: Ich spiele in einem tollen Team und habe eine tolle Familie. Ich bin ein glücklicher Mann“, ergänzte er. Ronaldo hatte am Samstag beim 1:1 der alten Dame gegen den CFC Genua sein 400. Tor in den fünf großen Ligen erzielt.