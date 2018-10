Schuhe um 150 € online gekauft und Nüsse erhalten

Jetzt wandte sich der verärgerte Mann an die Konsumentenschutzabteilung der AK. „Es war sehr schwierig, und auch wir erhielten auf unser Schreiben erst nach Monaten eine Antwort“, so Expertin Judith Palme-Leeb. Erst nach langem Hin und Her wurde dem Käufer das Geld rückerstattet. Die AK-Expertin warnt daher: „Uns ist ein weiterer Fall bekannt, wo ebenfalls mittels PayPal bezahlt wurde und es ähnliche Komplikationen gab.“