Sanierung mit Kunstharz: Straße wird „Testlabor“

Auf der oststeirischen B54 kam es in den vergangenen Jahren zwischen Feistritztal und Pischelsdorf immer wieder zu Setzungen der Fahrbahn. Nun wird gemeinsam mit einer niederösterreichischen Firma ein Forschungsprojekt gestartet, in dem zwei Jahre lang eine neue Sanierungsmethode getestet wird. Kunstharz wird in die im Untergrund vorhandenen Hohlräume injiziiert.