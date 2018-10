„Heimkehr“ ging voll in die Hose

Die Teams aus dem Tabellenkeller rücken wieder näher zusammen. Der FC Hallein fuhr beim 2:0 gegen Grödig 1b den ersten Sieg unter Coach Hajek ein. Pfarrwerfen behielt indes im Kellerderby gegen Tamsweg die Oberhand und gewann am Sonntag knapp mit 1:0. Erst im Juni hatten die Lungauer just auf der Pfarrwerfener Anlage die 1. Landesliga-Rückkehr in der Relegation gegen Faistenau geschafft. Doch die „Heimkehr“ gestaltete sich für die dezimierte Crew von Coach Antretter nicht so wie erwartet. „An das habe ich gar nicht gedacht. Nur der Sieg hätte gezählt“ , meinte der Trainer. Für Nachzügler Pfarrwerfen waren es auch wichtige Punkte im Abstiegskampf. „Wir sind geduldig geblieben“ , freute sich Sektionsleiter Feige.