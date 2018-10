„Scheißdreck“-Sager: Bernat-Berater kontern Hoeneß

Vor allem, wenn wir eine Viertelstunde vorher genau diesen Respekt von den anderen einfordern. Wie das Hoeness und Co. bei der Pressekonferenz taten. Es gab aber auch Einige, die zufrieden mit der Bayern-PK waren, so zum Beispiel Nationalspieler Joshua Kimmich, der es ein „Super Zeichen“ nannte, dass der FCB-Vorstand „seine Spieler so schützt“.