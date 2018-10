Skandal um Hoeneß-Sager überschattet Bayern-PK!

Bayern-Präsident Uli Hoeneß (66) scheint diese Worte in der allgemeinen Aufregung wohl nicht gehört zu haben (obwohl er gerade neben Rummenigge saß), denn nicht einmal eine Viertelstunde später rutscht ihm ein Satz aus, der dann schnell die Runde in den sozialen Netzwerken macht: Er spricht über den Spanier Juan Bernat, der von vielen in die Verteidigung zurückgefordert wird. Hoeness hingegen teilt diese Meinung nicht und nimmt sich kein Blatt vor den Mund. Er ruft in die Richtung eines Reporters: „Da hätte ich gerne deinen Kommentar gehört, was er (Bernat) für einen Scheißdreck gespielt hat.“ (Unten im Tweet)