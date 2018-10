Oben ohne mit Macron: Franzose muss hinter Gitter

Im rechten politischen Lager Frankreichs und in den sozialen Netzwerken hatten die Bilder des Staatschefs von Ende September für Empörung gesorgt. Ärger gab es vor allem um ein Foto, auf dem Macron lächelnd den jungen Mann und dessen Cousin in den Armen hält, während Letztgenannter den Stinkefinger in die Kamera hält. Der Präsident betonte nach dem Termin, er liebe „jedes Kind der Republik, egal, welche Dummheiten es begeht“.