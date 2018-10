„Dreadnought“ ist fertig und auf Steam spielbar

Das Berliner Entwicklerstudio Yager und Publisher Six Foot haben den Raumschiff-Shooter „Dreadnought“ fertig gestellt und ihn kostenlos bei Steam veröffentlicht. In dem Spiel kommandieren die Spieler gewaltige Raumkreuzer mit schwerer Bewaffnung, die sich in spektakulären Schlachten mit Laserwaffen, Raketen und anderem Kriegsgerät einheizen. Dank Free-to-Play-Geschäftsmodell kann sich das jedermann einmal ansehen. Geld verdienen die Entwickler durch den Verkauf digitaler Güter im Spiel.