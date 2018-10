Anwalt: Darum rastet Maradona immer wieder aus

Es ist nur ein paar Tage her, da lederte Argentiniens Fußball-Idol wieder einmal gegen seinen Landsmann und angeblichen Nachfolger Lionel Messi her. Der Barca-Star sei ein großartiger Spieler, aber kein Anführer. „Es hat keinen Sinn, einen Anführer aus einem Mann zu machen, der vor einem Spiel 20-mal auf die Toilette geht“, so Maradona im TV. Und das, obwohl der mittlerweile 57-Jährige Weltmeister noch zwei Wochen zuvor Messi den Tipp gegeben hatte, er solle doch nie wieder für Argentiniens Nationalmannschaft spielen, weil er dort ohnehin nicht wertgeschätzt werde.