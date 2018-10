Aich/Dob in Champions League in zweiter Runde

Volleyball-Herrenmeister Aich/Dob hat den Aufstieg in die zweite Runde der Champions League geschafft. Die Kärntner unterlagen dem niederländischen Titelträger Groningen am Mittwoch in Klagenfurt 2:3 (-20,24,19,-19,-15), kamen nach dem überraschenden 3:1-Auswärtssieg im Hinspiel aber weiter. Als nächster Gegner warten die United Volleys Frankfurt.