Mathematik-Zentralmatura liegt allen im Magen

„Krone“: Was sagt ihr zur Zentralmatura in Mathe?

Wiesinger: Naja, wir finden die Zentralmatura etwas unfair. Wir haben nur zwei Stunden Mathe in der Woche, müssen aber denselben Stoff können wie andere Schüler, die mehr lernen. Das merkt man an den Maturaergebnissen. Es sind zwar alle durchgekommen, aber die Noten waren nicht so besonders.