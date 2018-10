Bio-Wende im Burgenland: Erster Schritt gemacht

Das Burgenland soll ein Bio-Vorzeigeland werden„, darin sind sich SPÖ, FPÖ, Grüne und LBL einig. Erreichen will man das mit einem gemeinsamen Dringlichkeitsantrag. “Es geht um die Gesundheit und Lebensqualität der Burgenländer - dazu gehören auch gesunde, regionale Lebensmittel. Deswegen haben wir das gemeinsame Ziel, so nah wie möglich an 100 Prozent biologische Landwirtschaft heranzukommen„, stellt SP-Klubobfrau Ingrid Salamon fest. Man arbeite im Burgenland schon lange am Ende des Glyphosat-Zeitalters.