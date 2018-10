Erstmals wieder Frauen bei Länderspiel im Iran!

„Die Anfeuerungen der Frauen waren in der Tat sehr interessant“, sagte Irans portugiesischer Nationaltrainer Carlos Queiroz nach dem 2:1 Sieg seiner Mannschaft am Dienstagabend. Für ihn könne dies „der Beginn einer neuen Ära“ im Iran werden, die er sehr begrüße. Auch in den iranischen Medien fand die Anwesenheit der Frauen im Stadion ein positives Echo. Sie fügten aber auch hinzu, dass vielen weiblichen Fans der Zugang ins Stadion weiterhin verweigert wurde.