krone.at-User: „Allein, mir fehlt der Glaube!“

Die EU ist so beliebt wie schon seit 25 Jahren nicht mehr. Das hat eine aktuelle Eurobarometer-Umfrage ergeben, bei der 62 Prozent der Befragten die EU-Mitgliedschaft ihres Landes als positiv erachten. Dafür ist auch der Brexit verantwortlich. Österreich ist keine Ausnahme: 60 Prozent sehen die Zugehörigkeit zur EU als nutzbringend, mehr als 50 Prozent sind für einen Verbleib in der EU. Was die krone.at-Leser über dieses Thema denken, lesen Sie in den Kommentaren, in unserem Forum oder auf Facebook.