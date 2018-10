36 Schülerinnen schwanger - an nur einem Gymnasium

An einem Gymnasium im Nordosten Südafrikas sind 36 Schülerinnen schwanger. Die Mädchen an der Schule im Ort Vhembe seien zwischen 14 und 18 Jahre alt, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums der Provinz Limpopo. „Es ist überraschend. Normalerweise sollte es in der Schule nicht so viele Schwangerschaften geben.“ Die Behörden würden nun die Gründe dafür untersuchen.