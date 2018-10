„Es war furchtbar, mit diesem Mann allein zu sein“

„Für ihn war ich ein Makel in seiner Karriere“

Es sind zum Teil verstörende Erinnerungen einer heute 40-jährigen Frau, die mit neun Jahren bereits über einen längeren Zeitraum zum Therapeuten ging und die sich nach einem „wahren Vater“ voller Liebe und Zuneigung sehnte und gleichzeitig notiert: „Für ihn war ich ein Makel in seiner spektakulären Karriere.“ Aber hatte Jobs nicht seinen ersten Computer Lisa genannt? Andererseits: Warum gab er in der Öffentlichkeit (auch in seiner Firma) immer an, er habe drei Kinder (aus seiner Ehe), statt vier, wie Lisa in ihrem Buch bitter vermerkt. „Er war reich, berühmt und gutaussehend, aber nichts davon machte mich wirklich froh.“