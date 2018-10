Hohe Linzer Seilbahn-Ziele werden zurückgeschraubt

In 29 Minuten von Ebelsberg bis zum Pleschinger See! Das geht bei wenig Verkehr bestenfalls mit dem Auto - und sonst nur mit einer Seilbahn. Die trotz konkreter Pläne aber mehr als in Schwebe ist. Grund sind die hohen Kosten. Wie berichtet, würde der Vollausbau 283 Millionen € kosten. Es gibt auch einen „Plan B“.