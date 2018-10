Frauen wehren sich jetzt gegen den Hass im Netz

Gesetz noch in diesem Jahr gefordert

Die Initiatoren des Frauenvolksbegehrens zeigen sich in einer Aussendung am Dienstag über die Pläne der Frauenministerin erfreut. Es sollte jedoch nicht erst Mitte nächsten Jahres so weit sein, meinte Projektleiterin Lena Jäger. Sie forderte am Dienstag in einer Aussendung ein neues Gesetz noch vor Jahresende.