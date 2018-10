Rabiater (20) bedroht Wiener Polizisten mit Messer

Mit dem Vorsatz, Beamten mit einem Messer zu bedrohen, ist ein 20-Jähriger am Sonntagnachmittag in eine Polizeiinspektion in Wien-Leopoldstadt gestürmt. Er beschimpfte die Polizisten wüst und fuchtelte mit dem Messer herum. Nach kurzer Flucht wurde der Mann, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, festgenommen.