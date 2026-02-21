Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sparen bei Inklusion

„Die Perspektiven wurden uns nun wieder genommen“

Wien
21.02.2026 19:00
Friedrich Hinterberger (v. l.), Waltraud Wagner-Müller und Robert Müller starteten eine Petition
Friedrich Hinterberger (v. l.), Waltraud Wagner-Müller und Robert Müller starteten eine Petition(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Wien Krone
Von Wien Krone

Aufgrund der Sparmaßnahmen der Stadt wurde ein Projekt gestrichen, das Menschen mit Beeinträchtigungen bei der Integration in die Arbeitswelt unterstützte. Für die Betroffenen bricht eine Welt zusammen, erzählen sie der „Krone“.

0 Kommentare

Selbstbewusster und stärker machte das Projekt P.I.L.O.T des Vereins Integration Wien junge Erwachsene mit Beeinträchtigungen. Machte. Denn durch den Sparkurs der Stadt im Sozialbereich gehört es nun der Vergangenheit an. Mithilfe von Workshops will man die Betroffenen zwar weiter unterstützen. Aber die Eins-zu-eins-Betreuung, die das Projekt auszeichnete, wird es in der Form nicht mehr geben.

Die Mitarbeiter begleiteten die jungen Erwachsenen im Alltag und halfen bei der Integration in die Arbeitswelt – durchaus mit Erfolg.

Betroffener hatte plötzlich „um alles Angst“
Dass dieser Fixpunkt in der Betreuung jetzt wegfällt, ist für viele Betroffene eine „Katastrophe“. „Meine Tochter Lisa hat das gar nicht verstanden“, erzählt ihr Vater Friedrich Hinterberger.

Lesen Sie auch:
Über vier Jahrzehnte war das SPZ Anlaufstelle für jene, die sonst kaum wo andocken können. Nun ...
Therapie-Zentrum
„Schließung reißt mir Boden unter den Füßen weg“
09.02.2026

Lisa ist mit Down-Syndrom geboren und fasste durch das Projekt als Praktikantin beim Verein MUT sowie bei der Firma Sonnentor Fuß.

Auch Waltraud Wagner-Müller erinnert sich, dass ihr Sohn Michael „ganz durch den Wind war“, als er im Herbst von der Einstellung erfuhr. „Er hat plötzlich um alles Angst gehabt. Also er war sehr verzweifelt“, sagt sie.

Kampf um Weiterfinanzierung 
Schon im Herbst starteten Hinterberger und Wagner-Müllner gemeinsam mit weiteren Eltern eine Initiative und mehrere Petitionen.

Eine von ihnen wollen sie am kommenden Freitag dem Petitionsausschuss des Gemeinderats vorlegen. Relativ schnell hatte man Hunderte Unterschriften beisammen.

Die Solidarität habe die Eltern „sehr berührt“. Mit dem Aufwind aus der Bevölkerung will man den Gemeinderat von einer weiteren Finanzierung überzeugen. Immerhin bot das Projekt Zukunftsperspektiven für ihre Kinder. Und diese seien ihnen nun wieder genommen worden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
21.02.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
-3° / 7°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
-4° / 8°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
-3° / 7°
Symbol Schneeregen
Wien 19. Döbling
-4° / 7°
Symbol Schneeregen
Wien 21. Floridsdorf
-6° / 8°
Symbol Schneeregen

krone.tv

Am Wochenende drohen weitere Sucheinsätze und wohl auch Tragödien.
Heute rückt Heer an
„Weißer Tod“: Bangen vor nächsten Lawinendramen
Der Akademikerball in der Wiener Hofburg hat auch heuer wieder für Proteste in der Innenstadt ...
6 Anzeigen erstattet
Akademikerball: Draußen Proteste, drinnen Promis
Aline Tosch
Österreichs jüngste Thrillerautorin legt nach
Krone.tv in Schwechat
Tausende Passagiere strandeten am Flughafen Wien
Ex-Royal Andrew Mountbatten-Windsor verließ die Polizeistation am späten Donnerstagabend wieder.
In Auto geduckt
Erstes Foto! Andrew hat Polizeistation verlassen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
445.385 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
237.285 mal gelesen
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
168.820 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
1546 mal kommentiert
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
1374 mal kommentiert
Außenpolitik
US-Höchstgericht kippt Trump-Zölle, der legt nach
1034 mal kommentiert
„Ich schäme mich für bestimmte Mitglieder des Gerichts – absolut beschämt“, so Trump in einer ...
Mehr Wien
Sparen bei Inklusion
„Die Perspektiven wurden uns nun wieder genommen“
Nach Sieglos-Serie
Erlösung! Rapid erkämpft sich Sieg gegen den WAC
Bundesliga
Tabellenspitze verpasst! Austria patzt in Altach
Wurden sie bestochen?
Affäre um Wiener Polizeispitzen: Geld und Rache
Frau schwer verletzt
Auto blieb auf Wiener A23 liegen: Gerammt!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf