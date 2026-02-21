„Die Perspektiven wurden uns nun wieder genommen“

Selbstbewusster und stärker machte das Projekt P.I.L.O.T des Vereins Integration Wien junge Erwachsene mit Beeinträchtigungen. Machte. Denn durch den Sparkurs der Stadt im Sozialbereich gehört es nun der Vergangenheit an. Mithilfe von Workshops will man die Betroffenen zwar weiter unterstützen. Aber die Eins-zu-eins-Betreuung, die das Projekt auszeichnete, wird es in der Form nicht mehr geben.