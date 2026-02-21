„Die Perspektiven wurden uns nun wieder genommen“

Aufgrund der Sparmaßnahmen der Stadt wurde ein Projekt gestrichen, das Menschen mit Beeinträchtigungen bei der Integration in die Arbeitswelt unterstützte. Für die Betroffenen bricht eine Welt zusammen, erzählen sie der „Krone“.
Selbstbewusster und stärker machte das Projekt P.I.L.O.T des Vereins Integration Wien junge Erwachsene mit Beeinträchtigungen. Machte. Denn durch den Sparkurs der Stadt im Sozialbereich gehört es nun der Vergangenheit an. Mithilfe von Workshops will man die Betroffenen zwar weiter unterstützen. Aber die Eins-zu-eins-Betreuung, die das Projekt auszeichnete, wird es in der Form nicht mehr geben.
Die Mitarbeiter begleiteten die jungen Erwachsenen im Alltag und halfen bei der Integration in die Arbeitswelt – durchaus mit Erfolg.
Betroffener hatte plötzlich „um alles Angst“
Dass dieser Fixpunkt in der Betreuung jetzt wegfällt, ist für viele Betroffene eine „Katastrophe“. „Meine Tochter Lisa hat das gar nicht verstanden“, erzählt ihr Vater Friedrich Hinterberger.
Lisa ist mit Down-Syndrom geboren und fasste durch das Projekt als Praktikantin beim Verein MUT sowie bei der Firma Sonnentor Fuß.
Auch Waltraud Wagner-Müller erinnert sich, dass ihr Sohn Michael „ganz durch den Wind war“, als er im Herbst von der Einstellung erfuhr. „Er hat plötzlich um alles Angst gehabt. Also er war sehr verzweifelt“, sagt sie.
Kampf um Weiterfinanzierung
Schon im Herbst starteten Hinterberger und Wagner-Müllner gemeinsam mit weiteren Eltern eine Initiative und mehrere Petitionen.
Eine von ihnen wollen sie am kommenden Freitag dem Petitionsausschuss des Gemeinderats vorlegen. Relativ schnell hatte man Hunderte Unterschriften beisammen.
Die Solidarität habe die Eltern „sehr berührt“. Mit dem Aufwind aus der Bevölkerung will man den Gemeinderat von einer weiteren Finanzierung überzeugen. Immerhin bot das Projekt Zukunftsperspektiven für ihre Kinder. Und diese seien ihnen nun wieder genommen worden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.