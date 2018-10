Strahlende Meghan zeigt erstmals ihr Babybäuchlein

Endlich ist das Versteckspiel vorbei! Am Dienstag hat Herzogin Meghan nur einen Tag nach der Verkündung der süßen Babynews in Sydney stolz ihr Mini-Babybäuchlein hergezeigt. Mit einem strahlenden Lächeln und in einem weißen Etui-Kleid nahm sie gemeinsam mit Prinz Harry die ersten Geschenke für ihren Nachwuchs in Empfang.